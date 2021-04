Man die zich in krat van Australië naar Wales liet vliegen denkt mannen gevonden te hebben die hem destijds hielpen: “Mirakel dat hij het overleefde”

Een man uit Wales die zich meer dan vijftig jaar geleden in een krat van Australië naar zijn thuisland liet verschepen omdat hij niet genoeg geld had voor een vliegticket, denkt dat hij de mannen heeft teruggevonden die hem indertijd hielpen. Brian Robson (intussen 76) was naar hen op zoek naar aanleiding van de publicatie van een boek over zijn onwaarschijnlijke stunt, die hij als bij wonder niet met zijn leven bekocht. Het verhaal krijgt wereldwijd weerklank.

Het was juli 1964 toen Robson vanuit Cardiff (Wales) in Australië arriveerde op zoek naar avontuur. Hij was 18 jaar en ging aan de slag als conducteur bij Victorian Railways. Maar het werk bleek saai, het bleek niet eenvoudig om vrienden te maken en het land viel hem tegen. Tien maanden later besloot hij ontgoocheld terug te keren naar huis. Alleen, een vliegticket terug zou hem flink wat geld kosten. En dat had hij niet.

Daarop besloot hij als verstekeling aan boord te gaan van een schip. Hij werd echter betrapt en eindigde voor twaalf weken in de cel. Dat wakkerde zijn verlangen om zo snel mogelijk terug te keren naar Wales alleen maar aan. Een advertentie voor een verhuisfirma bracht hem op een nieuw en nog gedurfder idee.

Verhuizen

‘Wij verhuizen om het even wat naar om het even waar’, stond er te lezen. Robson besloot zichzelf op te sturen en kocht daarvoor een krat van 76 op 91 op 96 centimeter. Ze was net groot genoeg voor hemzelf, zijn koffer en enkele kussens. Hij zou wel de hele tijd met zijn knieën tegen zijn borst gedrukt zitten. Hij rekende er echter op dat de vlucht van Melbourne via Sydney naar Londen ‘maar’ 36 uur zou duren en besloot het erop te wagen. Twee Ierse collega’s van het treinbedrijf zouden hem helpen.

Ze besloten om hem te versturen als een mainframe: een grote computer die vooral gebruikt werd van de jaren vijftig tot de jaren tachtig. Die toestellen waar heel delicaat en duur en ze hoopten dat het zou maken dat de krat voorzichtig behandeld werd en altijd met dezelfde kant naar boven verplaatst zou worden.

Robson klom in de houten kist met naast zijn koffer en zijn kussens ook nog een zaklamp, een hamer om zich een weg naar buiten te banen, een boek met nummers van de Beatles en twee flessen. Een volle met water en een lege om te kunnen plassen. Voedsel nam hij niet mee, omdat hij onderweg niet naar toilet kon. De kist werd dichtgetimmerd en tien minuten later vertrok hij op een vrachtwagen naar de luchthaven.

Pijn

De eerste pijn kwam na twee uur. Bij overmaat van ramp werd de kist in Sydney 23 uur lang ondersteboven gezet, voor ze ingeladen werd voor het tweede deel van de vlucht. Toen stond ze wel weer rechtop. Alleen, de vlucht bleek niet rechtstreeks naar Londen te gaan, maar via de Amerikaanse stad Los Angeles te gaan.

“Het ene moment was het ijskoud en het volgende bloedheet”, getuigt Robson. “Ik was de helft van de tijd bewusteloos. Ik had ook rare dromen en wist vaak niet of ik wakker was of sliep. Ik dacht dat ik zou sterven. Ik wachtte gewoon tot het zou gebeuren.”

Volledig scherm © AP

Zijn beproeving duurde uiteindelijk meer dan drie dagen en hij werd gevonden door een speling van het lot. Iemand zag plots licht komen uit de krat. Het was de zaklamp van Robson, die hij op zeker moment had laten vallen. Iemand keek door een gat in de wand van de kist en schrok zich een ongeluk toen hij een man zag zitten. Een half uur later keerde hij terug met enkele anderen en hoorde Robson: “Het is geen lijk, hij leeft!”

De Amerikanen moesten Robson uit de kist helpen omdat hij zelf geen kracht meer had. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar het dagen duurde eer hij aangesterkt was. Hij zou er geen blijvende letsels aan overhouden. Alleen nachtmerries. Jarenlang.

Extreme temperaturen

Volgens luchtvaartexperts redde het feit dat de krat van boord werd gehaald in Los Angeles vermoedelijk het leven van Robson. Ze beklemtonen ook dat zoiets vandaag de dag door de vele controles niet meer zou kunnen gebeuren. “De extreme temperaturen en het lage zuurstofgehalte maken zoiets levensgevaarlijk. In 90 procent van de gevallen breng je het er niet levend van af”, aldus voormalig piloot Ross Aimer in de krant The New York Times. Volgens hem heeft Robson dan ook bijzonder veel geluk gehad.

Hoe Robson uiteindelijk thuis raakte? Nadat zowel Australië als de Verenigde Staten besloten om hem niet te vervolgen voor zijn stunt, bood Pan American Airlines hem aan om hem gratis naar het Verenigd Koninkrijk te vliegen omdat ze nog een zitje vrij hadden op een vlucht daarheen. Hij geeft vandaag toe dat het een erg dom idee was. “Maar als je negentien bent, doe je wel eens domme dingen”, klinkt het nog.

Volledig scherm © Gamma-Keystone via Getty Images

Nadat hij zijn verhaal vertelde in Britse en Australische media en een oproep lanceerde om zijn collega’s Paul en John van toen terug te vinden, kwam er flink wat respons. Robson zegt nu dat hij 90 procent zeker is dat hij hen heeft teruggevonden. Een van hen verblijft in Australië en de andere in Ierland.

Robson heeft zijn verhaal ook neergeschreven in een boek ‘The Crate Escape’, dat eind deze maand verschijnt.