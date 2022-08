Man die vuur opende op Australische luchthaven vandaag voor de rechter

Update Trump onderzocht voor schending Spionage­wet: FBI vindt elf sets geheime documenten in zijn woning

Er loopt een onderzoek naar de Amerikaanse oud-president Donald Trump wegens mogelijke belemmering van de rechtsgang en schendingen van de Spionagewet. Dat blijkt uit het vrijdag vrijgegeven huiszoekingsbevel op basis waarvan de FBI maandag het buitenhuis van Trump in Florida doorzocht. Bij die doorzoeking werden documenten aangetroffen die als “topgeheim” waren gemarkeerd. Daarvan is het de bedoeling dat ze “alleen beschikbaar zijn in speciale overheidsfaciliteiten”. Het landgoed van een oud-president is dat uiteraard niet.

13 augustus