Man die vlag op kist van Queen Elizabeth vastgreep, geloofde niet dat ze dood was, meldt rechtbank

Een man die de vlag vastgreep die over de kist van de Britse koningin was gedrapeerd, was van plan koninklijke residenties, waaronder Buckingham Palace, te betreden omdat hij niet geloofde dat ze dood was.

Muahammad Khan (28) werd gearresteerd en verscheen dinsdag voor het Westminster Magistrates Court, beschuldigd van twee aanklachten op grond van de Public Order Act. Luke Staton, de aanklager, zei dat Khan een van de ongeveer 250.000 mensen was die tussen woensdag 17.00 uur en maandagochtend door de hal stroomden om hun respect te betuigen na uren in de rij te hebben gestaan. “De verdachte had de Westminster Hall bereikt. De aanwezige agenten zagen hem toen de kist naderen”, aldus Staton.

“Hij stapte van het tapijt in de richting van de katafalk en greep vervolgens met beide handen de koninklijke standaardvlag die over de kist was gedrapeerd.” De rechtbank vernam dat Khan snel werd aangehouden, gearresteerd en ondervraagd door de politie.

“De verdachte uitte het idee dat de koningin niet dood is en dat hij de kist benaderde omdat hij het zelf wilde controleren”, zei Staton. “Hij zei, voorafgaand aan de staatsbegrafenis, dat hij van plan was naar de begrafenis te gaan. Hij was van plan de koninklijke familie aan te schrijven en als ze niet zouden antwoorden, was hij van plan naar Windsor Castle, Buckingham Palace en Balmoral te gaan om te proberen de koningin te spreken.”

De rechtbank hoorde dat Khan het volgende zei tijdens zijn verhoor: “Ik zou moeten binnendringen om contact te proberen krijgen”, en op de vraag hoe vaak hij het zou proberen, antwoordde hij: “Zolang ik leef.”

Mentaal instabiel

Districtsrechter Michael Snow ondervroeg Khan niet in de rechtzaal, nadat artsen vaststelden dat hij mentaal onstabiel was. De rechtbank hoorde dat hij waanideeën had en de rechter zei tegen hem: “Op het moment dat u in Westminster was, accepteerde u niet dat de koningin dood was en dat was de reden dat u naar de kist liep om uzelf ervan te overtuigen dat ze dood was.”

“Hij is nog steeds in de waan en denkt dat de Koningin niet dood is, denkt dat Koning Charles er iets mee te maken heeft en gaat misschien naar Windsor Castle om zijn respect te betuigen, maar ook omdat hij nog steeds denkt dat ze leeft”, voegde de rechter er nog aan toe. De rechter verleende hem borgtocht op voorwaarde dat hij in een psychiatrisch ziekenhuis in Oost-Londen blijft tot zijn volgende verschijning voor de rechtbank op 18 oktober.