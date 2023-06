Man die rookbom gooide naar helikopter van Macron in de cel

Zware explosie in Russische grensstad Koersk: Rusland onderzoekt “mogelijke aanval met vijandelij­ke drone”

Er heeft zich vanmorgen vroeg een zware explosie voorgedaan in de Russische stad Koersk, op ongeveer 100 kilometer van de Oekraïense grens. Die werd gevolgd door een hevige brand in het magazijn van een fabrikant van dekens en kussens. De site ligt vlakbij een communicatietoren. Rusland onderzoekt of het om “een mogelijke aanval met een vijandelijke drone” gaat.