Man die president Reagan probeerde te vermoorden komt volgend jaar waarschijnlijk volledig vrij

TV Schone schijn, affaires en pijnlijke blunders: Canvas toont andere kant van powerkop­pel Ronald & Nancy Reagan

26 januari De geestelijke vader van Donald Trump. Zo wordt Ronald Reagan zaliger genoemd door Matt Tyrnauer, maker van de reeks ‘The Reagans’ op Canvas, die dinsdagavond in première gaat. “Allebei zagen ze het presidentschap als hun ultieme filmrol”, stelt hij. De reeks kijkt achter de schermen van het Witte Huis, die onder het bewind van het koppel vooral een pr-machine was waar schone schijn belangrijker was dan inhoud. “Nancy domineerde. Wanneer zij in volle economische crisis nieuw porselein wilde ter waarde van een kwart miljoen euro, dan gebeurde dat.”