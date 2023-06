Man die Pentagon-documenten online lekte aangeklaagd door jury

Nieuwe details bekend in zaak rond militair die verdacht wordt van lekken geheime info: wapenarse­naal gevonden in slaapkamer

Er zijn nieuwe details bekend in de zaak rond de 21-jarige militair die verdacht wordt van het lekken van Amerikaanse overheidsdocumenten, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zo heeft de FBI tijdens een huiszoeking bij Jack Teixeira “een tablet, een laptop en een Xbox-spelcomputer” aangetroffen in een vuilbak. “Hij probeerde zo zijn sporen te wissen”, klinkt het. Ook zijn foto’s opgedoken van zijn piepkleine slaapkamer, waar hij een wapenarsenaal verborgen hield.