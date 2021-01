Man die net naast doodgeschoten vrouw stond in Capitool vertelt wat er precies gebeurde

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op de beelden van de schietpartij is te zien hoe de man inderdaad naast de neergeschoten vrouw staat op het moment dat het schot afgaat. Hij bukt zich om haar te helpen, maar de autoriteiten nemen het meteen over.

Voor de camera doet de jongeman uit de staat New Jersey even later het relaas van wat er zich precies afspeelde op het moment van het drama. Hij vertelt hoe hij samen met andere Trump-supporters het Capitool binnen was gedrongen via een deel van het gebouw dat in de stellingen staat. “We gooiden flitsgranaten en traangas en drongen zo naar binnen”, zegt hij. “We wilden duidelijk maken dat er een onderzoek moet komen (naar de uitslag van de verkiezingen van november, red.).”

Raam

“Er was een jonge vrouw die naar het raam liep en een aantal agenten en leden van de geheime dienst riepen om achteruit te gaan, neer te gaan liggen en uit de weg te gaan”, gaat hij verder. “Ze luisterde niet en terwijl we mensen achteruit probeerden te trekken, schoten ze haar in de hals. Ze viel op me en zei dat ze oké was. Toen begon ze raar te bewegen en kwam er bloed uit haar mond en haar hals. Ik weet niet of ze nog leeft of dood is.”

Volgens de man werkte de oproerpolitie vervolgens iedereen naar buiten. Hij beseft dat hij zelf aan iets ergs is ontsnapt. “Ik ben niet gewond. Ik had het kunnen zijn, maar zij liep voorop”, klinkt het nog.

Intussen maakten de autoriteiten bekend dat de vrouw overleden is. De vrouw is niet bij naam genoemd en het is ook niet duidelijk wie haar heeft neergeschoten. Volgens chef Robert J. Contee van de Metropolitan Police Department ging het om een “burger” en is er een onderzoek gestart.