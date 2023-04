Man die moordenaar van de negenjarige Olivia Pratt-Korbell hielp veroordeeld : “Ik was doodsbang van hem”

Drugsdea­ler die per ongeluk meisje (9) in haar huis doodschoot minstens 42 jaar de cel in: “Onze levens zijn één grote leegte geworden”

De Britse drugsdealer die tijdens een wilde achtervolging per ongeluk een 9-jarig meisje in haar huis doodschoot, is veroordeeld tot levenslang. In de praktijk zal Thomas Cashman (34) minstens 42 jaar achter de tralies zitten. “Onze levens zijn één grote leegte geworden”, getuigde de moeder van Olivia Pratt-Korbel in de rechtszaal.