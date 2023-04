Man die met Maserati van Spaanse Trappen in Rome reed riskeert twee tot vijf jaar celstraf

Een Saudi-Arabische man die in mei 2022 met een gehuurde Maserati van de wereldberoemde Spaanse Trappen in de Italiaanse hoofdstad Rome reed, staat terecht voor het beschadigen van cultureel erfgoed en riskeert twee tot vijf jaar gevangenisstraf. Dat heeft het Italiaans persagentschap ANSA dinsdag gemeld.

KIJK. Toerist (37) reed vorig jaar met gehuurde Maserati van Spaanse Trappen in Rome

De 38-jarige verdachte reed 's avonds met de gehuurde sportwagen van de beroemde trappen, naast de Trinità dei Monti-kerk. De wagen veroorzaakte naar schatting 50.000 euro schade aan ruim drie treden, schrijft ANSA. De man slaagde er met behulp van omstanders weliswaar in om weg te rijden, maar kon enkele dagen later gearresteerd worden wanneer hij de beschadigde Maserati probeerde in te leveren aan de luchthaven van Milaan. Hij kon geïdentificeerd worden met behulp van beveiligingsbeelden aan de trappen.

Op beelden van het incident is te zien hoe de remlichten van de auto aangaan op het moment dat de man beseft dat hij fout zit. De man stopt het voertuig en inspecteert de schade. Volgens Italiaanse media kon de bestuurder de trap - die in totaal 135 treden telt - afkomen en doorrijden. “Ik nam een verkeerde afslag”, verklaarde de bestuurder vorig jaar aan de politie. Hij was naar eigen zeggen compleet in de war bij het volgen van zijn gps. “Het spijt me ontzettend hard. Ik wil mijn spijt betuigen en ben bereid om de schade te betalen”, klonk het toen.

De achttiende eeuwse Spaanse Trappen, ontworpen door de architect Francesco De Sanctis, vormen een van de meest bekende bezienswaardigheden in Rome en zijn door UNESCO erkend als werelderfgoed.

Toch was het niet de eerste keer dat een wagen van de trappen reed in de Italiaanse hoofdstad. In 2018 verloor een bestuurder de controle over zijn wagen en in 2007 reed een andere bestuurder, die onder invloed was van alcohol, ook al van de trappen. De incidenten hebben een debat aangewakkerd om de trappen beter te beschermen, bijvoorbeeld door de weg bovenaan af te sluiten voor het verkeer.