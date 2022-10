Man die lichaam van Belgische loodgieter in stukken sneed probeert te ontsnappen met zaag en lakens

Brandweer­boot weigert dienst: schip brandt volledig uit in Nederlands natuurge­bied

In Nederland is woensdagochtend een boot uitgebrand in natuurgebied De Grote Wielen, in Leeuwaarden. De brand leidde tot een grote zwarte rookwolk, en de bluswerken verliepen moeizaam. Een brandweerboot weigerde dienst, waarna een vissersbootje het brandende vaartuig naar de kant moest slepen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is, en of er slachtoffers zijn.

