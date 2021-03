Man die kantoor Nancy Pelosi binnendrong tijdens bestorming Capitool door het lint tijdens rechtszaak

QA­non-aanhangers geloven dat Trump vandaag toch president wordt, Capitool hermetisch afgesloten om militie-aan­val te vermijden

9:10 De Amerikaanse Capitool-politie heeft aanwijzingen dat een militie mogelijk van plan is vandaag het parlement in Washington binnen te dringen. Achter de dreiging zit een complottheorie waarbij QAnon-aanhangers ervan uitgaan dat Donald Trump vandaag toch president wordt, omdat 4 maart de originele datum van de eedaflegging van een Amerikaanse president was. De politie zegt voorbereid te zijn op alle mogelijke dreigingen tegen het Congres en alle afgevaardigden en senatoren. De geplande zitting in het Huis van Afgevaardigden is geschrapt.