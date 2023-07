Man die internet veroverde met virale blauw-zwarte jurk, beschuldigd van moordpoging op echtgenote

Keir Johnston zou zich elf jaar lang schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld tegen zijn vrouw Grace. Johnston’s gedrag zou een hoogtepunt hebben bereikt in de beschuldiging dat hij op 6 maart 2022 zijn vrouw op de grond had vastgepind en bovenop haar was gaan zitten. Hij zou herhaaldelijk zijn handen om haar nek hebben gelegd en haar nek hebben samengedrukt, waardoor haar ademhaling werd belemmerd, terwijl hij dreigde met geweld.

The Times en andere bronnen meldden dat hij ook zou hebben geprobeerd om in een voertuig te komen waarin ze zat en haar door een open raam te hebben geslagen, evenals een ander vermeend incident waarbij Keir zijn vrouw in een hoofdgreep nam en haar uit een café sleepte nadat ze weigerde met hem mee te gaan. Volgens andere aanklachten isoleerde Johnston zijn vrouw van haar vrienden en hield hij haar bewegingen en financiën in de gaten.

“De jurk die het internet brak”

Het stel werd een virale sensatie in 2015 nadat hun vriendin en bruiloftsgast, Caitlin McNeill, een foto op Tumblr had geplaatst van een jurk die Grace’s moeder, Cecilia Bleasdale, droeg op hun bruiloft. Mensen uit de naaste omgeving van de Johnstons verklaarden dat de jurk op de foto blauw en zwart leek te zijn, terwijl anderen ervan overtuigd waren dat het wit en goud was. Het debat intrigeerde ook het internet en het kledingstuk werd simpelweg bekend als “the dress” of “de jurk die het internet brak”. Beroemdheden als Kim Kardashian, Kanye West, Taylor Swift, Katy Perry en Chrissy Teigen mengden zich allemaal in het online gesprek over welke kleuren zij zagen. De jurk ging zo viraal dat Keir, Grace en McNeill zelfs in de ‘Ellen DeGeneres Show’ verschenen, waar moeder Bleasdale de jurk droeg die inderdaad zwart en blauw was.