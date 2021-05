Man die in Hamburg tekeerging met mes en gedood is door politie, was Libanees

Franse douane neemt bijna 47 kilo amfetamine in beslag in auto komend uit België

28 mei De douane heeft dinsdag in het noorden van Frankrijk 46,9 kilo amfetaminepasta met een geschatte straatwaarde van 700.000 euro in beslag genomen die verstopt was in de portieren van een auto. De auto was aan de Belgische grens tegengehouden en werd bestuurd door een Spanjaard, zo is van het parket en de douane in Frankrijk vernomen.