Man die in Berlijn op menigte inreed, heeft volgens burgemeester “ernstige psychische problemen”

RECONSTRUC­TIE. Volle gas de stoep op, en dan “Help me” roepen: wat bezielde de doodrijder in Berlijn?

Opnieuw is Berlijn in het hart getroffen door een dodelijk drama met een voertuig. Een 29-jarige Duitser van Armeense afkomst reed in het drukke winkelcentrum met zijn auto volle gas het voetpad op en vervolgens opzettelijk op een groepje leerlingen met hun begeleiders in. De balans is zwaar: een lerares stierf, negen mensen raakten zwaargewond. Wat de dader Gor H. bezielde, is nog niet duidelijk, maar een ongeval was het niet.

6:19