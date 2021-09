Man die Franse president Macron klap gaf, heeft na celstraf “geen spijt”

Twijfels over Amerikaan­se droneaan­val in Afghanis­tan: werd man terecht getroffen?

0:11 Het Amerikaanse leger voerde op 29 augustus in de Afghaanse hoofdstad Kaboel een droneaanval uit op een vermeende terrorist. Daarbij kwamen volgens het leger drie burgers om het leven. Na een grondige analyse van videobeelden van die dag en tientallen gesprekken met familieleden en collega’s van de man, trekt de New York Times echter een hele rist beweringen van het leger in twijfel. Zo zouden er aanwijzingen zijn dat de man geen terrorist was, dat hij geen explosieven vervoerde en dat er niet drie, maar tien burgerdoden vielen.