Man die ervandoor ging met lessenaar Nancy Pelosi tijdens rellen in Capitool, opgepakt

Groot zinkgat bij parkeer­plaats Italiaans ziekenhuis, geen gewonden gemeld

8 januari In het Italiaanse Napels is vrijdagochtend een groot zinkgat ontstaan op de parkeerplaats van een ziekenhuis. Volgens persbureau ANSA is de kloof zo'n 2.000 vierkante meter groot en ongeveer twintig meter diep. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, meldt de brandweer. Wel is een aantal geparkeerde auto’s in het gat gevallen.