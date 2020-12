Man die drie Franse agenten ombracht wilde "bloedbad" aanrichten

De bewoner, die psychische problemen heeft, stak vervolgens zijn huis in brand. Daarna schoot hij nog twee militairen dood die in de buurt van het huis waren gekomen. Zij behoorden tot de antiterreureenheid GIGN die ook was uitgerukt, net als de brandweer. Het parket van Clermont-Ferrand bevestigde aan AFP dat de vrouw in veiligheid kon worden gebracht. Ze wordt verhoord.

Dader dood teruggevonden

De daden van de man zouden iets te maken hebben met een dispuut over de hoederecht van zijn kinderen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmani liet via Twitter weten dat hij dood is teruggevonden. Darmanin gaf geen details over het overlijden van de vermoedelijke dader. Een ingewijde zegt dat de man dood is aangetroffen in een voertuig. Het vermoeden bestaat dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd.