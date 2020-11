Man die doelbewust tegen hek aan kantoor Angela Merkel reed, vrijgelaten

Duitsland Auto rijdt doelbewust in op hek aan kantoor Angela Merkel

25 november Een automobilist is woensdag tegen het hek van het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn gereden. De bestuurder is aangehouden en werd in een rolstoel afgevoerd. Duitse media melden dat de 54-jarige man met dezelfde auto in 2014 ook al hetzelfde deed. Nu wou hij Merkel een brief overhandigen.