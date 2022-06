Man die besmet is met apenpokkenvirus vlucht uit ziekenhuis in Mexico

Een Amerikaanse man die besmet is met het apenpokkenvirus is gevlucht uit een Mexicaans ziekenhuis en terug naar de Verenigde Staten gereisd. Dat melden de lokale gezondheidsautoriteiten.

De 48-jarige man, afkomstig uit Texas, ontsnapte afgelopen weekend uit een ziekenhuis in Puerto Vallarta, een stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Het zorgpersoneel had de man duidelijk gemaakt dat hij zich moest isoleren terwijl hij op het testresultaat wachtte, maar de man negeerde dat advies. De patiënt was in het ziekenhuis aangekomen met de volgende symptomen: hoesten, rillingen, spierpijn en uitslag op zijn gezicht en nek.

Nadat de man uit het ziekenhuis was gevlucht, ging hij terug naar het hotel waar hij samen met zijn partner verbleef. Kort daarna nam hij een vlucht naar de VS voor de autoriteiten hem konden opsporen.

Feestjes in club

De Amerikaanse Centra voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) lieten afgelopen maandag aan de Mexicaanse autoriteiten weten dat de patiënt terug was aangekomen in zijn vaderland, waar een test bevestigde dat hij drager van het apenpokkenvirus was.

Voor de man aankwam in Puerto Vallarta op 27 mei, was hij in de Duitse hoofdstad Berlijn tussen 12 en 16 mei en nadien spendeerde hij wat tijd in zijn thuisstad Dallas. Tijdens zijn verblijf in Mexico ging de patiënt naar feestjes in de Mantamar Beach Club. De gezondheidsautoriteiten vragen nu dan ook aan iedereen die in die periode naar de club is gegaan om hun gezondheidstoestand op te volgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liet gisteren weten dat er sinds mei meer dan duizend gevallen van apenpokken zijn gemeld in vroeger niet getroffen landen.

