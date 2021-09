Man die 40 jaar in jungle leefde en 8 jaar geleden terugkeerde naar beschaving gestorven aan kanker

Video 'Re­al-li­fe Tarzan' worstelt met het leven na 40 jaar in jungle

5 oktober Drie jaar geleden stuitten de Vietnamese autoriteiten diep in de jungle op een 'real-life Tarzan'. Ho Van Lang, inmiddels 44, woonde ruim veertig jaar lang in de wildernis omdat zijn vader overtuigd was dat de Vietnamoorlog nog gaande was. Nu vertelt hij over zijn opmerkelijke levensverhaal in een documentaire.