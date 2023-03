Man bestolen tijdens epileptische aanval, verdachte geeft geld terug

Mijnenergie Bij Engie al actief aangeboden, bij andere leveran­ciers is het nog stil(ler): wat je moet weten over het dynamische energieta­rief

Het dynamische energietarief moet, volgens energie-experts en overheidsinstanties, een cruciale rol vertolken binnen de energietransitie. De vijf grootste leveranciers van stroom en gas zijn zelfs verplicht om zo’n tarief aan te bieden. Wanneer we de websites van die spelers uitpluizen, vinden we daar in de realiteit echter weinig van terug. Mijnenergie.be polste naar de huidige stand van zaken.