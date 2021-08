Man besmet met coronavirus slaat op de vlucht: Australië opent jacht op ‘volksvijand nummer één'

De Australische politie heeft de klopjacht geopend op een man die besmet is met het coronavirus, en op de vlucht is geslagen. De autoriteiten beschrijven de verdachte als ‘volksvijand nummer één’ en noemen hem een “risico voor de gezondheid van het publiek”.

Anthony Karam (27) kreeg op 14 augustus te horen dat hij besmet was met het coronavirus en in quarantaine moest. Karam negeerde dat verzoek en bleef zich in het openbaar begeven. Op camerabeelden is te zien hoe hij zich meermaals in een lift van een appartementcomplex begeeft en begint te niezen.

De politie in de deelstaat New South Wales heeft inmiddels een arrestatiebevel uitgevaardigd. Karam blijft echter ontkomen. Zo gaf hij een vals adres op om agenten te misleiden. Op een verzoek om in hotelquarantaine te gaan, heeft de man via een tussenpersoon ‘nee’ gezegd.

Volgens de Australische autoriteiten is Karam een “risico voor de gezondheid en veiligheid van het publiek”. Inwoners krijgen het advies om Karam ’niet zelf te benaderen’ maar het noodnummer te bellen.

In de afgelopen 24 uur registreerde Australië 886 besmettingen, waarvan 755 in New South Wales. In totaal stierven al 984 mensen in het land aan het virus.

