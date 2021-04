Man belandt in ziekenhuis na vijfdubbele dosis coronavaccin

Zware lockdown in Turkije van kracht: niet meer buiten zonder geldige reden en alcoholver­bod

29 april Donderdagavond om 19 uur gaat een strenge lockdown van start in Turkije. Tot en met 17 mei mogen de inwoners van het zwaar door Covid-19 getroffen land enkel nog met een geldige reden buitenkomen, bijvoorbeeld om naar de winkel te gaan of voor medische hulp. Daarnaast is er onder meer een verbod op de verkoop van alcohol. Het gaat om de strengste lockdown in Turkije sinds het begin van de coronapandemie.