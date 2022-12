Man bekent moord, waarvoor vermoedelijk onschuldige man al 27 jaar vastzit: “Ik schoot hem in het achterhoofd”

Spaargids.be Geen bankauto­maat te vinden? Met dit opkomende systeem haal je makkelijk cash af in een buurtwin­kel

Nu het aantal bankkantoren en geldautomaten overal blijft slinken, gaan veel mensen op zoek naar alternatieven om cash geld af te halen. Eén van de mogelijkheden is geld storten en opnemen in een buurtwinkel. Nickel biedt de dienst al aan in 220 verkooppunten in ons land, 80 andere zullen snel volgen. Spaargids.be legt uit hoe het werkt.

