Man aangeklaagd voor moord in metro New York verdedigt gedrag: “Ik ben een normale man”

De 24-jarige Daniel Penny die beschuldigd is van doodslag op Jordan Neely in de metro in New York verdedigde zijn gedrag in een interview met ‘The New York Post’. “Ik ben geen blanke supremacist, ik ben een normale man”, zo klinkt het.

Daniel Penny sprak zijn verdriet uit, maar toonde geen persoonlijk berouw over de dood van Jordan Neely, een 30-jarige zwarte man die worstelde met een psychische aandoening en gebrek aan huisvesting. “Ik ben diep bedroefd door het verlies van mensenlevens”, zei Penny. “Het is tragisch wat hem is overkomen. Hopelijk kunnen we het systeem veranderen dat ons zo wanhopig in de steek heeft gelaten.”

“Ik doe altijd wat ik denk dat goed is”

De voormalige Amerikaanse marinier wordt beschuldigd van doodslag nadat hij een medereiziger in de metro in New York in een dodelijke wurggreep had geplaatst. Jordan Neely kwam op 1 mei om het leven bij de confrontatie die door een omstaander op video werd vastgelegd. Ooggetuigen benadrukken dat hij in de metro had geschreeuwd en om geld had gesmeekt maar niet gewelddadig was naar andere passagiers toe.

Op de vraag of hij opnieuw hetzelfde zou doen als hij zich in een gelijkaardige situatie bevond, antwoordde hij: “Dat zou ik doen, als er dreiging en gevaar in het heden zou zijn”. ‘The New York Post’ vroeg hem vervolgens of hij zich schaamde voor zijn gedrag. “Dat doe ik niet, ik doe altijd wat ik denk dat goed is”, zei hij.

“Geen misbruik maar hulp nodig”

Neely’s dood leidde tot een debat over racisme, dakloosheid en waakzaamheid in New York. Op zijn begrafenis op vrijdag noemde de burgerrechtenactivist en pastoor Al Sharpton Penny’s acties “een misdaad die de wrede behandeling van mensen in nood aan het licht bracht”. “Mensen blijven mensen die hulp nodig hebben criminaliseren”, zei Sharpton. “Ze hebben geen misbruik nodig, ze hebben hulp nodig.”

Daniel Penny, die op borgtocht van 100.000 dollar (ongeveer 90.000 euro) is vrijgelaten, riskeert tot vijftien jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld voor doodslag.

KIJK. Jordan Neely sterft nadat Daniel Penny hem in een wurggreep houdt