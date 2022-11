Man aangehouden die zei gevaarlijke stoffen bij te hebben op luchthaven van Schiphol

Frankrijk Minderjari­ge aangehou­den nadat hij schokkende video naar oudere broer van vermoorde Lola (12) stuurt

In Frankrijk is een minderjarige aangehouden nadat hij een verontrustende video heeft gestuurd naar een van de oudere broers van de vermoorde Lola, het twaalfjarige meisje wiens lichaam midden oktober werd teruggevonden in een reiskoffer in Parijs. De maker van de video werd afgelopen vrijdag ondervraagd en zal in januari terechtstaan voor geweld met voorbedachten rade en het publiekelijk aanzetten tot een misdrijf. Dat meldt de Franse pers.

28 november