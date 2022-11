Man aangehouden die 96-jarige vrouw in Toulouse verkrachtte

Gelekte e-mails van ex-veilig­heids­agent onthullen diep ongenoegen onder Poetins vertrouwe­lin­gen: “Een burgeroor­log is onvermijde­lijk”

De Amerikaanse nieuwssite ‘Newsweek’ kon gelekte e-mails inkijken van een klokkenluider van de Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie (FSB). De gesprekken tussen de FSB-agent en een Russische dissident onthullen de diepgewortelde ontevredenheid onder Poetins nauwste vertrouwelingen over de Russische invasie in Oekraïne. De twee gesprekspartners achten een burgeroorlog in het land daarom “onvermijdelijk” en vrezen dat Rusland op de “afgrond van terreur” afstevent.

18 november