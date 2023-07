Man (70) die was veroordeeld tot 12 jaar cel voor verkrachting familieleden vrijgelaten door typfout in vonnis

Een 70-jarige man - die tot 12 jaar gevangenisstraf was veroordeeld voor aanranding en verkrachting - is vrijgelaten dankzij een typfout in het vonnis. De man wordt al sinds 2010 door verschillende familieleden beschuldigd van herhaalde aanranding en verkrachting. “Het is gek. Ik heb de indruk dat dit nooit zal stoppen”, reageert een van zijn slachtoffers.

In 2013 werd de man voor de eerste keer aangeklaagd door zijn kleindochter en twee stiefdochters. Tijdens zijn eerste proces in 2019 ontkende hij alle feiten. Hij werd vrijgesproken voor de aanranding van zijn kleindochter - hij zou meerdere keren zijn hand in haar slipje hebben gestoken, maar werd wel veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor mishandeling en verkrachting van zijn stiefdochters.

De man ging echter in beroep tegen de beslissing, maar het tweede vonnis - dat door de coronapandemie pas in mei 2022 plaatsvond - bevond hem net schuldig aan alle klachten - dus ook die van de kleindochter - waardoor hij veroordeeld werd tot 12 jaar gevangenisstraf. Maar voorlopig blijft hij op vrije voeten, want zijn advocaat heeft een fout ontdekt in het vonnis. Dat meldt het Franse dagblad ‘Midi Libre’.

Volgens de advocaat werd “het geheim van de beraadslaging niet gerespecteerd”, omdat er twee woorden ontbraken in het vonnis van het Hof van assisen in Montpellier. “Terwijl de wet bepaalt dat voor elk misdrijf moet vermeld worden dat er een meerderheid van ‘ten minste’ acht stemmen moet zijn, schreef de magistraat: “met een meerderheid van acht stemmen”. Hij wordt nu vrijgelaten in afwachting van een nieuw proces.

“Het is gek, het is gek! Ik ben erg boos!”, reageert één van de slachtoffers van de mand in de lokale media. “Ik heb de indruk dat dit nooit zal stoppen.”