Man (67) overleden na overstromingen in Zuid-Italië, vrouw nog steeds vermist

Het levenloze lichaam van een 67-jarige Italiaan is vandaag teruggevonden nadat hevige regenval zondag hem en zijn 54-jarige vrouw had meegesleurd in Scordia op Sicilië. Dat bericht het Italiaanse persagentschap Ansa op basis van de brandweer. Naar de vrouw wordt nog steeds gezocht.