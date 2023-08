Man (65) beëindigt solotrip per kajak van maar liefst 11.000 kilometer met succes

Een Canadese man (65) heeft een succesvolle solotrip per kajak achter de rug. Maar liefst 11.000 kilometer en 14 maanden later heeft Mark Fuhrmann de finish in Halifax in Canada bereikt. Achter zijn reis schuilt een persoonlijk verhaal. De vrouw van Fuhrmann overleed tien jaar geleden. Hij wilde niet langer in een negatieve spiraal blijven en trok eropuit per kajak.

Zijn grote avontuur startte vorig jaar in de Canadese provincie Nova Scotia. Vervolgens ging Fuhrmann richting de Golf van Mexico en keerde helemaal terug. Goed voor maar liefst 11.000 kilometer. “Ik moest voortdurend gefocust blijven”, zegt Fuhrmann aan CBC. “Het was een fantastische reis. Weet je, ook al zou ik het nooit meer doen, ik ben zo dankbaar voor de lessen die ik heb geleerd.”

Volledig scherm De tocht die Fuhrmann heeft afgelegd. © RV

Achter de tocht, die gedoopt werd tot ‘Reverse the bad’, schuilt een persoonlijk verhaal. Fuhrmann kreeg de idee te reizen per kajak na de dood van zijn vrouw, zo’n tien jaar geleden. Hij wilde het negatieve in zijn leven omzetten naar iets positiefs. Die nieuwe energie kan dan gebruikt worden om dingen te doen die je gelukkig maken.

Volledig scherm Mark Fuhrmann zijn vrouw overleed tien jaar geleden. Toen kreeg hij de idee om een lange kajakreis te maken. © RV

Tijdens zijn reis leerde Fuhrmann om de kleine dingen in het leven meer te appreciëren. “Ik merkte dat wakker worden in mijn tent, luisteren naar de vogels en het voortkabbelen op het water me écht gelukkig maakten. Via al deze kleine dingen heb ik mezelf ook beter leren kennen”, luidt het. “Na maanden in de natuur te hebben geleefd, begrijp ik dat de natuur puur is. We moeten kunnen ontsnappen in de natuur om een deel van onszelf te vinden.”

Volledig scherm Fuhrmann overnachtte in zijn tent en hutjes. © RV

Gastvrijheid

De voorbije maanden overnachtte Fuhrmann in zijn tent en in hutjes die hij op zijn weg tegenkwam. Op de laatste avond van zijn tocht passeerde hij langs een woning in Ketch Harbour. Fuhrmann wilde graag zijn tentje opzetten in de tuin, maar de eigenares had een ander voorstel. Ze bood hem haar logeerkamer aan. “Ze nodigde ook haar buurman uit en bestelde pizza. Het was een mooie laatste avond. Sympathieke mensen op je pad ontmoeten, is geweldig”, aldus Fuhrmann.

“Sommige avonden moest ik mijn kajak op rotsachtige hellingen slepen, terwijl ik op andere avonden het geluk had om op aangemeerde schepen te slapen. Er waren ook uitdagende golven, veel veerboten en vissersboten om te vermijden. Het is ongelooflijk uitputtend geweest... en ik kijk uit naar een goede nachtrust in een echt bed.”

“Deze reis was een van de meest extreme dingen die ik al heb gedaan in mijn leven. Ik wist niet waaraan ik begon. Eerlijk gezegd, ben ik blij dat ik kan terugkeren naar mijn familie. Ik heb ze al meer dan een jaar niet meer gezien”, besluit hij.

Tijdens zijn reis zamelde Fuhrmann geld - ongeveer 6.200 euro - in voor Artsen Zonder Grenzen en Captains Without Borders, een organisatie die mensen uit kansarme milieus helpt om een carrière om zee mogelijk te maken.

Volledig scherm Mark Fuhrmann tijdens zijn solotrip. © RV