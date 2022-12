Man (58) die 20 jaar geleden tienermeisje verkrachtte en doodde geëxecuteerd in Amerikaanse staat Mississippi

Thomas Edwin Loden Jr., een 58-jarige man die meer dan twintig jaar geleden een tienermeisje verkrachtte en vermoordde, is geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Mississippi. Daarmee is Loden de tweede veroordeelde in die staat bij wie de afgelopen tien jaar de doodstraf is uitgevoerd. De ex-marinier zat al sinds 2001 in de cel voor de moord op de 16-jarige serveerster Leesa Gray.

Loden kreeg woensdag omstreeks 18 uur lokale tijd een dodelijke injectie toegediend. Zijn laatste momenten vulde hij door zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de familie van het slachtoffer. “Ik wil de familie Gray en iedereen die ik gekwetst heb laten weten hoeveel spijt ik heb van alles wat ik heb gedaan. Ik weet dat deze woorden niets betekenen en de schade die ik heb aangericht niet kunnen uitwissen”, aldus de ex-marinier. Vlak voor hij stierf zei hij nog “ik hou van je” in het Japans, meldt de politie.

‘Het spijt me’ in borstkas gekerfd

De moord op de 16-jarige Leesa Gray zond een schokgolf door Dorsey, de gemeente waar het meisje woonde. Op 22 juni 2000 kreeg Gray een platte band toen ze op weg was naar huis van het restaurant waar ze werkte. De toen 36-jarige Loden kwam met zijn bestelbusje aangereden en bood zijn hulp aan. “Geen zorgen, ik ben een marinier, dit is wat we doen”, zou hij tegen Gray hebben gezegd. Loden vertelde later aan de politie dat hij daarna kwaad werd omdat het meisje had gezegd dat ze nooit marinier zou willen worden. De man sleurde Leesa vervolgens in zijn bestelwagen en verkrachtte haar daar urenlang alvorens haar te verstikken.

De volgende dag vond de politie de crimineel aan de kant van de weg met de woorden “het spijt me” in zijn borstkas gekerfd en verwondingen aan zijn polsen die hij zelf had aangebracht. Loden werd onmiddellijk gearresteerd en pleitte kort daarna schuldig. Hij werd veroordeeld tot de doodstraf en probeerde de volgende twintig jaar tegen die beslissing in beroep te gaan, maar tevergeefs.

Volledig scherm Leesa's moeder Wanda Farris met een foto van haar overleden dochter. © AP

“Ik geloof in gerechtigheid”

Enkele familieleden van het slachtoffer, onder wie Leesa’s moeder Wanda Farris, woonden de executie bij. De vrouw heeft de moordenaar van haar dochter naar eigen zeggen al jaren geleden vergeven. “Ik wil niet per se iemand zien sterven, maar ik geloof wel in de doodstraf en in gerechtigheid”, zei ze.

De doodstraf is toegelaten in 27 van de 50 Amerikaanse staten. In Mississippi zitten momenteel 36 gevangenen in de dodencel.

