Man (52) die 30 jaar geleden moord pleegde, geëxecuteerd in Alabama

In de Amerikaanse staat Alabama is gisteren een Afro-Amerikaanse man geëxecuteerd die veroordeeld was voor de moord op een vrouw, 30 jaar geleden. In februari was zijn executie nog op het laatste moment uitgesteld.

Willie Smith, 52 jaar, werd om 21.47 uur plaatselijke tijd ter dood gebracht door een dodelijke injectie in een gevangenis in het zuidwesten van Alabama. “Gerechtigheid is geschied”, aldus procureur-generaal Steve Marshall in een verklaring. “Willie Smith is gedood voor de gruwelijke misdaad die hij bijna 30 jaar geleden pleegde: de ontvoering en doding van een onschuldige jonge vrouw.”

Smith zat 30 jaar in de dodencel nadat hij in 1991 werd veroordeeld voor de moord op de 22-jarige Sharma Ruth Johnson in de stad Birmingham. Hij is de eerste terdoodveroordeelde die geëxecuteerd wordt in Alabama sinds de uitbraak van de coronapandemie.

In de VS is in 23 van de 50 staten de doodstraf intussen afgeschaft. Een aantal staten, zoals Californië, Oregon en Pennsylvania, heeft een moratorium opgelegd, wat betekent dat de toepassing van de doodstraf wordt opgeschort.