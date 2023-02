Man (44) gearresteerd aan Duits-Franse grens nadat hij auto met 11-jarig kind op achterbank steelt

In het Duitse dorp Rust, gelegen aan de Duits-Franse grens, heeft de politie een man tegengehouden die een wagen met een 11-jarig meisje aan boord had gestolen. De bestuurder, een 44-jarige Fransman, botste maar liefst op vijftien auto’s terwijl hij door de politie werd achtervolgd. Agenten konden de man uiteindelijk arresteren en het kind bevrijden. Het meisje stelt het goed.

De politie merkte de gestolen auto op in de rue de la Rochelle in de Franse stad Straatsburg, in het oosten van het land. De bestuurder reed richting de Duits-Franse grens en overtrad daarbij meerdere verkeersregels. Hij botste bovendien op vijftien andere voertuigen. Er vielen geen gewonden.

In de wagen zat ook een gehandicapt meisje van 11 jaar op de achterbank. De moeder van het kind zou haar even alleen in de auto hebben gelaten, maar liet de sleutels in het contact. Het is op dat moment dat de 44-jarige man de wagen stal.

Na een achtervolging konden Franse en Duitse agenten de bestuurder arresteren in de buurt van Rust. Het kind werd veilig en wel naar huis gebracht, maar was wel in shock.

Het motief van de dader is nog niet geweten. De man is een bekende bij de politie. Zo werd hij al veroordeeld voor ontvoering, autodiefstal, rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van drugs, het in gevaar brengen van het leven van anderen en het beschadigen van voertuigen.

