Man (37) laat hond uit, wordt meerdere keren beschoten en overlijdt in ziekenhuis

Kristina (23) en Galip (57) krijgen twintig baby’s in nog geen jaar tijd: “Elke draagmoe­der ontving 8.000 euro”

23 juli Twintig baby’s in nog geen jaar tijd? U leest het goed. Kristina Öztürk (23) regelde deze forse gezinsuitbreiding door in een korte periode een heleboel draagmoeders in te schakelen. Het financiële aspect nam haar echtgenoot Galip (57) voor zijn rekening. De miljonair betaalde per kind 8.000 euro, de rekening liep dus op tot 160.000 euro.