Man (37) laat hond uit, wordt meerdere keren beschoten en overlijdt in ziekenhuis in Nederland

Vermoorde president Jovenel Moïse begraven in Haïti

23 juli In Haïti vond vandaag de begrafenis van de vermoorde president Jovenel Moïse plaats. De 53-jarige Moïse werd op 7 juli doodgeschoten tijdens een aanval in zijn privéwoning. Het overlijden van de president was een grote schok voor het land, dat kampt met armoede, corruptie en politieke instabiliteit. Moïse is begraven in Cap-Haitien, de grootste stad in zijn geboorteregio.