Man (35) opgepakt na aanrijden verslaggever in Urk na veelbesproken heropening van kerken

Powned-verslaggever Mark Baanders stond gisteren bij een parkeervak toen een auto met piepende banden op hem afreed en weigerde te stoppen, onder het toeziend oog van een agent. Die noteerde wel de nummerplaat, maar hield de automobilist niet meteen tegen. “Om escalatie te voorkomen”, liet hij later weten. Journalist Mark Baanders zei niet gewond te zijn geraakt. Hij had alleen last van zijn scheenbeen, door een eerdere mishandeling die dag. De journalist had immers van andere kerkgangers ook al een paar schoppen moeten incasseren. Beide incidenten zijn op video vastgelegd.

Lees ook Kerken openen opnieuw deuren in Nederland: verslaggevers aangevallen

Grimmige sfeer

De sfeer was gisteren ronduit grimmig op sommige plekken in het Nederlandse vissersdorp. Veel media waren rondom de veelbesproken Sionkerk aanwezig, omdat de massaal bezochte kerkdiensten daar ook tijdens de coronapandemie gewoon doorgaan. De kerk liet weten alle coronaregels te laten varen omdat de ‘geestelijke nood’ in de geloofsgemeenschap te hoog is, waarmee ze opnieuw het advies van de Nederlandse regering in de wind slaat.

Voor de Sionkerk stonden zondag talloze journalisten en dat beviel de tientallen kerkgangers die zonder mondkapje de kerk binnenliepen duidelijk niet. De meesten hielden hun kaken stijf op elkaar, enkelen riepen naar de media dat ze naar huis moesten gaan. Sommigen gingen in de aanval.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Andere journalist

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond zondagochtend ook klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Ook die kerk opende de deuren voor enkele honderden gelovigen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel werd gearresteerd. Hij is intussen weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie.

‘Onverantwoord’

De Nederlandse premier Mark Rutte deed afgelopen woensdag nog een ‘klemmend beroep’ op de kerk in Urk om geen grote dienst te houden. “De vrijheid van godsdienst blokkeert de mogelijkheid om in de kerk in te grijpen. Dat gaan we dus niet doen. Ik doe hier een beroep op de leiders van deze kerkelijke gemeenschap. De risico’s die je neemt als je met 500 mensen in een kerk gaat zitten... Het is volstrekt onverantwoord. Ik ga ervan uit dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, ook als christen.”

Het stadsbestuur van Krimpen aan den IJssel riep afgelopen vrijdag kerkgangers op om niet in grote groepen samen te komen en kerkdiensten digitaal te volgen. “Neem uw verantwoordelijkheid, alstublieft’ zo stond te lezen in een brief aan alle leden en besturen van Krimpense kerken. Ook werd daarin gewezen op de stijging in het aantal besmettingen. Volgens gemeenteraadslid Oscar Suijk van Leefbaar Krimpen behoren de coronacijfers in Krimpen tot de hoogste in de regio.

Volledig scherm Kerkgangers betreden de Sionkerk. De Urker Sionkerk heeft besloten de beperkende landelijke coronamaatregelen op te heffen zodat het gebouw weer volledig is opengesteld voor kerkgangers. © ANP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.