Man (35) ernstig gewond na beet van witte haai voor kust van San Francisco

Dramati­sche beelden: bewakings­ca­me­ra filmt moment waarop flatgebouw in Florida instort

24 juni Een bewakingscamera filmde de ramp in Surfside, in de Amerikaanse staat Florida. Daar stortte ‘s nachts een appartementsgebouw met twaalf verdiepingen deels in. Zo'n 55 van de ruim 130 appartementen zijn vernield of lopen schade op. Er viel minstens één dode, de autoriteiten zijn nog op zoek naar 99 mensen.