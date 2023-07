Man (34) vast voor brandstichting spelershotel Nieuw-Zeeland

Pentagon geeft meer details vrij over soldaat die grens met Noord-Ko­rea overstak: “Kort voor zijn vlucht naar de VS verdween hij van de luchthaven”

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nieuwe details vrijgegeven met betrekking tot de Amerikaanse soldaat die dinsdag moedwillig de grens met Noord-Korea overstapte. De 23-jarige Travis King had een escorte gekregen naar de luchthaven in Zuid-Korea en zou terugvliegen naar de Verenigde Staten, maar hij verdween voor het boarden, verklaarde woordvoerster Sabrina Singh van het Pentagon donderdag in Washington.