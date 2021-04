Man (34) die Nederlandse persfotograaf met graafmachine de sloot in duwde, verdacht van poging tot doodslag

Meerdere Nederlandse persfotografen werden maandagavond belaagd, toen zij reageerden op een melding van een autobrand in Lunteren, een dorp in de centrale provincie Gelderland. Ze wilden vanaf de openbare weg foto's maken.

Schokkende beelden

De fotograaf en zijn vriendin raakten bekneld in de wagen en werden later door de brandweer uit de op zijn kop terechtgekomen auto bevrijd. De betrokken persfotograaf, Timothy, deed achteraf aangifte van poging tot doodslag of moord. Hij zei dinsdag nog dat hij vanwege zijn verwondingen niet zonder pijnstillers kon.

‘Nieuw dieptepunt’

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren reageerden geschokt op de aanval. Het genootschap noemde het incident "een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken."

“Met de boerenprotesten en vervolgens de avondklokrellen dachten we dat de grens van geweld tegen journalisten was bereikt”, voegde het meldpunt Persveilig toe in een gesprek met De Volkskrant. “Maar in Lunteren is een poging gedaan om een journalist uit te schakelen.”