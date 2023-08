Man (33) aangeklaagd voor masturberen naast meisje (14) in vliegtuig, zijn antwoord: “Kan ik mij niet herinneren”

Russische misdadiger die vrijkwam om als Wag­ner-huur­ling in Oekraïne te vechten, verdacht van dubbele moord na terugkeer in Rusland

Hij had amper 6 jaar uitgezeten van een celstraf van 18 jaar toen hij de gevangenis mocht verlaten om als Wagner-huurling te gaan vechten in Oekraïne. Nu wordt Demyan Kevorkyan (31) in Rusland verdacht van dubbele moord, die hij zou gepleegd hebben nadat hij terugkeerde van de oorlog. Dat schrijft de BBC. De Britse omroep stipt aan dat Kevorkyan lang niet de enige Russische misdadiger is die vroegtijdig werd vrijgelaten voor de oorlog in Oekraïne, gratie kreeg en nu opnieuw beschuldigd wordt van gruweldaden.