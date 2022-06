Man (32) doodgeschoten die basisschool in Alabama wilde binnendringen

Een man is donderdagnamiddag door de politie doodgeschoten in Gadsden, in de Amerikaanse staat Alabama, toen hij een basisschool wilde binnendringen. Dat heeft sheriff Jonathan Horton gezegd tijdens een persconferentie, zo meldt CNN.

Zeker 34 leerlingen bevonden zich in de school toen de man probeerde binnen te dringen. De toegangsdeuren tot het gebouw waren uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

Het slachtoffer is geïdentificeerd als Robert Tyler White (32). Hij zou ook in een politieauto hebben willen inbreken en daarover zijn aangesproken door een medewerker van de school. Daarop ontstond discussie en werd versterking opgeroepen. White zou een wapen hebben proberen afnemen en werd doodgeschoten. Onduidelijk is nog of hij zelf gewapend was.

White was “depressief en suïcidaal”, zegt zijn broer. De man vermoedt dat zijn broer zich bewust bedreigend heeft opgesteld om door de politie doodgeschoten te worden. Suicide by cop, heet dit fenomeen. Volgens USA Today hebben de aanwezige kinderen in de school helemaal niets van alle commotie gemerkt.

Uvalde

Eind mei opende een 18-jarige nog het vuur in een basisschool in Uvalde, Texas. De schutter verschanste zich toen in een klaslokaal en doodde negentien kinderen en twee leerkrachten voordat hij door de politie doodgeschoten werd.

