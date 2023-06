Man (31) opgepakt na vondst drie doden in centrum van Britse stad Nottingham

In de Engelse stad Nottingham is een 31-jarige man opgepakt na de vondst van drie doden op straat. Ook heeft iemand in de stad geprobeerd drie mensen aan te rijden. De politie denkt dat de incidenten met elkaar in verband staan. Het onderzoek loopt volop, meerdere straten zijn afgezet.

De politie in Nottingham heeft vanmorgen een 31-jarige man opgepakt op verdenking van moord, “na de vondst van drie doden” in de stad.

Meerdere incidenten

De politie was vanochtend vroeg opgeroepen voor een melding over lichamen op straat in Ilkeston Road en trof ter plaatse twee mensen dood aan. Daarna was er nog een ander incident in Milton Street, waar een busje drie mensen had proberen omver te rijden. Zij worden momenteel verzorgd in het ziekenhuis, verdere details over hun toestand werden niet gedeeld. Nog wat later werd een man dood aangetroffen op straat in Magdala Road, iets verderop in Nottingham.

Een team van rechercheurs probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. “Het gaat hier om een verschrikkelijk en tragisch incident waarbij drie mensenlevens zijn verloren gegaan”, klinkt het bij politiechef Kate Maynell. “We geloven dat alle incidenten kunnen gelinkt worden aan elkaar en hebben een man kunnen arresteren. Het onderzoek bevindt zich nog in de beginfase en een team is volop bezig met te achterhalen wat er juist is gebeurd. We vragen het publiek om geduld te hebben. Voorlopig blijven verschillende straten in de stad dicht voor onderzoek.”

Volledig scherm Meerdere straten zijn afgezet. © AP

Volgens de Britse openbare omroep BBC is een grote veiligheidszone opgericht nabij de concertzaal van Nottingham. Het gaat om een deel van de stad dat normaal gesproken erg druk is. Concreet zijn zes straten in het centrum dicht en de trams in de hele stad rijden niet. De politie heeft linten gespannen om mensen weg te houden. De brandweer en reddingsdiensten zijn ingezet in steun van de politie. Later meer.

