Man (22) gearresteerd in verband met Londense schietpartij: 7-jarig slachtoffer blijft in levensgevaar, maar is stabiel

Vier vrouwen en twee kinderen gewond bij schietpar­tij aan kerk in centrum van Londen

In de Britse hoofdstad Londen zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Vanmiddag omstreeks 13:30 uur werd er volgens de politie vanuit een rijdend voertuig geschoten op personen in de buurt van de Saint Aloysius R.C-kerk in het centrum van de stad, waar op dat moment een begrafenis plaatsvond.

14 januari