Man (22) aangehouden voor valse bommelding op containerschip dat week voor anker lag aan Nederlandse kust

Problemen na eerste satelliet­lan­ce­ring in Europa: draagraket niet in baan om de aarde gebracht

De eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa lijkt na een foutloze start alsnog mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit meldde enkele uren na de succesvolle lancering dat het er vanwege een ‘anomalie’ niet in is geslaagd een raket met satellieten in een baan om de aarde te brengen. Het vliegtuig dat als lanceerplatform diende keerde wel probleemloos terug naar het vliegveld in Cornwall.

10:25