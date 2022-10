Mama van Théo Hayez praat in nieuwe docu over de '7 mysterieuze minuten': “Wellicht was er minstens één iemand bij hem”

Opnieuw bloedbad in Mexicaans café: twaalf mensen doodgescho­ten

In de Mexicaanse stad Irapuato, in de deelstaat Guanajuato, zijn twaalf mensen om het leven gekomen nadat schutters het vuur hebben geopend in een café. Drie anderen raakten gewond. Er is een grote zoekactie op poten gezet naar de daders. Over hun motieven is nog niets bekend.

10:24