Mama van Suleman Dawood (19) stond haar plaats in Titan af aan zoon: "Hij wilde zo graag gaan"

Christine Dawood, mama van Suleman (19) en vrouw van Shahzada Dawood (48) die omkwamen in het duikbootje Titan afgelopen week, stond haar plek in de onderzeeër af aan haar zoon. Dat zei ze in een interview met de Britse omroep ‘BBC’. Samen met haar dochter Alina (17) was ze aan boord van het moederschip Polar Prince toen het bericht kwam dat de communicatie met Titan verloren was gegaan. “Ik denk dat ik de hoop verloor toen de 96 uur voorbij waren”, klonk het. “Ik mis ze”, zei ze. “Ik mis ze echt heel erg.”

Niet de 19-jarige Suleman Dawood, maar zijn mama Christine had normaal gezien aan boord gezeten van Titan. Zij was van plan om met haar man Shahzada af te dalen naar het wrak van de Titanic, maar de reis werd geannuleerd door de coronapandemie. “Toen heb ik een stapje terug gedaan en de plek aan Suleman gegeven, want hij wilde zo graag gaan”, zei ze.

Vlak voor vader en zoon aan boord gingen, omhelsde het gezin elkaar innig en werden er grapjes gemaakt. “Ik was echt blij voor hen omdat ze dit allebei al heel lang wilden doen”, aldus Christine Dawood. Haar man had een aanstekelijke nieuwsgierigheid voor de wereld om hem heen, vertelde ze. “Hij had een soort kinderlijke opwinding.”

Van hoop naar wanhoop

Christine was aan boord van Polar Prince met haar dochter Alina tijdens de zoek- en reddingsactie. Toen er 96 uur voorbij waren – het moment waarop de zuurstof naar alle waarschijnlijk op zou zijn geweest – verloor ze de hoop. In een bericht naar haar familie schreef ze toen: “Ik bereid me voor op het ergste”. Haar dochter was hoopvoller. “Ze verloor de hoop niet tot het telefoontje van de kustwacht kwam, toen ze ons vertelden dat ze brokstukken hadden gevonden.”

Rubik’s Kubus

Suleman hield enorm van het oplossen van een Rubik’s Kubus, zei zijn mama. Hij had zich aangemeld voor Guinness World Records; zijn papa had een camera mee aan boord om het moment vast te leggen op beeld. “Ik ga de Rubik’s Kubus oplossen op 3.700 meter onder de zeespiegel bij de Titanic”, zei Suleman voor vertrek over het wereldrecord dat hij wilde verbreken. De 19-jarige nam de kubus overal mee naartoe, aldus zijn mama. Hij kon de puzzel in maar liefst 12 seconden oplossen.

