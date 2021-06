Mama uit Houston schiet op loslopende hond van buurman en raakt haar zoontje van vijf

Volgens buren was Vargas met haar zoon en nog een ander familielid aan het fietsen in de buurt van waar ze zelf woont, toen plots Bruno, een boxerpuppy van zes maanden, de straat kwam opgelopen. De eigenaar van Bruno vertelde voor de camera dat zijn hond maar aan het blaffen was. “Ik dacht dat mijn broer voor de deur stond. Ik deed de deur een beetje open en toen liep hij weg.” De man riep zijn hond meteen terug en ging achter hem aan.

Maar Bruno rende toch de straat op. Bijna meteen waren er schoten te horen. Dat blijkt uit videobeelden van de deurbel van Bruno’s baasje. Daarna weerklonk er geschreeuw van familieleden van het vijfjarige ventje. Hij was geraakt door een afgeketste kogel, een van de drie die zijn eigen mama had afgevuurd. In het wilde weg, maar ze mikte wellicht op de hond om haar zoontje te beschermen.

“Ze had het toch wel anders kunnen aanpakken”, reageerde Bruno’s eigenaar voor de camera. “Zij was er, haar man was er, ik was er... Er zou nooit zoiets ergs zijn gebeurd.” De man voelde zich na afloop slecht om wat er de peuter was overkomen. “In mijn slaap droomde ik gisteren nog dat de jongen aan het huilen was, en daardoor werd ik gewekt”, vertelt hij over de nachtmerrie die hij had.