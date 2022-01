“Mama, heet!” Peuter (2) wekt ouders tijdens woningbrand, terwijl zij niets ruiken door coronabesmetting

Een peutertje van 2 jaar heeft volgens zijn gezin hun leven gered toen hun woning in Alvord, Texas, ‘s nachts plots in lichterlaaie stond. Het jongetje liep de slaapkamer van zijn ouders binnen en maakte mama en papa wakker: “Mama, heet! Mama, heet!”, riep het kleintje aan het bed. “Ik keek op en zag dat de vlammen bijna tot aan de deuropening reikten”, getuigt moeder Kayla Dahl bij ‘Good Morning America’.

Het incident dateert van twee weken geleden, in de vroege uurtjes van 15 januari. De Texaanse zegt dat zij en haar man op dat moment aan het herstellen waren van een milde Covid-besmetting, waarbij ze met name kampten met geur- en smaakverlies. Het koppel lag die nacht vredig te slapen, terwijl hun huis met hun vijf kinderen erin in brand vloog.

Zonder dat ze zelf kon ruiken hoe de dikke rook hun woning vulde, was het volgens de mama enkel en alleen dankzij de waarschuwing van haar peuter Brandon dat haar hele gezin uiteindelijk op tijd het huis kon verlaten. “Hij tikte op mijn voeten en was aan het hoesten”, zegt Kayla over die beangstigende nacht waarop haar zoontje haar kwam wekken. “Brandon heeft ons gered. Dankzij hem konden we allemaal nog op tijd buiten geraken.”

Volledig scherm Een familiefoto van Kayla en Natan Dahl met hun vijf kinderen. Zoontje Brandon zit op mama's arm. © Kayla en Nathan Dahl

De uittocht uit de woning ging gelukkig ook vlot, met dank aan eerdere trainingen van de vader des huizes: papa Nathan is al zes jaar een vrijwillige brandweerman en leerde zijn kinderen over de gevaren van vuur. Hij leerde ze ook verschillende ontsnappingsscenario’s aan in geval van brand thuis.

Volledig scherm De vuurzee in het bewuste huis in Alvord, Texas. © Decatur Fire Department Facebook

De woning van de familie Dahl ging volledig in vlammen op. Het gezin denkt dat de brand veroorzaakt werd door de gaskachel in hun woonkamer. Er hing overigens wel een rookmelder, maar volgens de moeder begon het alarm daarvan pas te loeien nadat iedereen al buiten stond. “Alles is nu weg”, zucht Kayla nog. “Het hele huis, alles in het huis, mijn wagen.”

Uit een Facebookpost van het brandweerkorps dat ter plaatse kwam, blijkt nog dat even gevreesd werd dat ook de naburige huizen mee in brand konden vliegen, onder meer door een ijskoude sterke wind die nacht. Dat kon gelukkig vermeden worden. De brandweer laat weten dat hun gedachten bij de getroffen familie zijn. Het korps waarschuwt er ook voor dat het van groot belang is om regelmatig te checken of de rookalarmen in huis nog goed werken en om altijd extra alert te blijven rond hitte-elementen in huis.

Volledig scherm Het huis van het gezin ging volledig in de vlammen op. © Kayla en Nathan Dahl.

