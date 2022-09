“Mama, deze oorlog is domste beslissing van onze regering ooit”: Oekraïne onderschept telefoontjes van Russische soldaten naar thuisfront

Ze mochten het niet van de legerleiding, maar deden het tóch. Russische militairen namen vanuit Oekraïne telefonisch contact op met het thuisfront om hun beklag te doen, vaak in niet mis te verstane bewoordingen. “Fuck, de lijken van burgers liggen hier gewoon op straat”, klinkt het onder meer. ‘The New York Times’ kreeg exclusief duizenden van die telefoongesprekken , al in maart onderschept door de Oekraïense overheid, in handen en bestudeerde ze twee maanden lang.

Het relaas van de Russische soldaten aan het front liegt er niet om, al vrij snel na de inval van Rusland in Oekraïne. Ze hebben het over de militaire mislukkingen en over executies van Oekraïense burgers. Ze hekelen hun leiders, tot de hoogste toe. “Poetin is een zot”, zegt soldaat Aleksandr aan de telefoon. “Hij wil Kiev innemen, maar dat kunnen wij helemaal niet.”

‘The New York Times’ vermeldt enkel de voornaam van de militairen om ze te beschermen. Daarom worden ook de toehoorders niet bij naam genoemd. Vele uitspraken van de Russische soldaten zouden strafbaar zijn in hun eigen land. Zo zegt soldaat Nikita aan zijn vriendin: “Fuck, er liggen lijken op de weg. Burgers liggen gewoon op de weg. Het is gestoord.” “Er liggen ledematen verspreid op de weg, al helemaal opgezwollen. Niemand raapt ze op. Niemand van ons, het zijn fucking burgers”, zegt ook Aleksandr aan een familielid.

Oefenkamp

Eerder kwam al aan het licht dat de Russische militairen helemaal niet wisten dat ze zouden worden ingezet in een oorlog tegen Oekraïne. “We zouden allemaal op oefening gaan voor twee-drie dagen”, aldus Nikita. “We werden fucking bedrogen als kinderen.” Dat bevestigen ook andere soldaten, zoals Aleksei aan zijn partner: “Ik wist niet dat dit zou gebeuren. Ze zeiden dat we op oefenkamp gingen. Die klootzakken zeiden ons niks.”

Hetzelfde geluid bij Sergei in een gesprek met zijn moeder: “Niemand zei ons dat we oorlog gingen voeren. We werden de dag voor we vertrokken pas verwittigd.” Sergei zegt ook nog: “Mama, deze oorlog is de domste beslissing die onze regering ooit heeft gemaakt, denk ik.”

Russische rekruut: “We hebben geen enkele training gekregen”

Oorlog

De soldaten klagen ook over strategische blunders en een tekort aan voorraden. Ze geven toe burgers gevangen te nemen en te vermoorden, en huizen en bedrijven te plunderen. Velen willen van hun contract als militair af. Aan zijn vriendin zegt Sergei: “Op tv willen ze de mensen gewoon wat wijsmaken, alsof ‘alles onder controle is, er geen oorlog is, gewoon een speciale operatie’. Maar in werkelijkheid is het wel degelijk een fucking oorlog.”

Al na twee weken beseffen de soldaten aan het front dat ze Kiev niet zomaar kunnen innemen. Aan de gsm drukken ze hun verbazing uit over de “professionele” Oekraïense strijdkrachten. Ze verwijzen naar de vijand met het woord khokhol, een scheldwoord voor Oekraïners. “We kunnen Kiev niet innemen. We nemen enkel dorpen in, dat is al”, zegt Aleksandr. “Ze wilden het verdomme even in een klap doen, maar dat is niet gelukt”, zegt Sergei tegen zijn partner. Aan zijn vader zegt Sergei: “Tanks en pantservoertuigen zijn uitgebrand. De wegen zijn ondergelopen. Nu kunnen we niet meer verder.” Nikita beleeft het zo: “Ik had nooit gedacht dat ik zo in de shit zou terechtkomen.”

Tegen zijn vriendin zegt Nikita: “Onze eigen troepen beschoten ons, ze dachten dat we fucking khokhols waren... We dachten dat we eraan waren.” Sergei klaagt tegen zijn vriendin ook over het gebrek aan degelijk materiaal. “Sommige kerels namen het harnas van Oekraïense lijken mee voor zichzelf... Hun NAVO-harnas is beter dan dat van ons.”

Zware verliezen

Na drie weken oorlog - we zijn dan half maart - hebben de soldaten het over zware verliezen. Volgens Nikita, een soldaat van het 656e regiment van de Nationale Garde, zijn 90 mannen rond hem gedood toen ze in een hinderlaag liepen. Tegen zijn moeder zegt Nikita: “Zestig procent van het regiment is al weg.” Yevgeni deelt zijn partner mee dat van zijn regiment “niemand nog overblijft”. Een andere militair zag in een hangar op het vliegveld rijen kisten met daarin de lichamen van 400 jonge parachutisten. Sergei heeft het bij zijn moeder aan de gsm ook over 400 parachutisten. “Slechts 38 van hen leven nog. Omdat onze commandanten soldaten naar de slachtbank stuurden.” Soldaten van de luchtmacht melden dan weer dat een heel bataljon van 600 militairen is weggevaagd.

De Russische soldaten hebben het ook over hun eigen gruweldaden. Zo bekent Sergei aan zijn vriendin dat hij “een moordenaar” is geworden, toen hij van zijn kapitein drie mannen moest executeren die “langs ons magazijn liepen”. “We hielden ze vast, kleedden ze uit en controleerden al hun kleren. Toen moesten we beslissen of we ze lieten gaan. Als we ze lieten gaan, konden ze onze positie verraden. Dus werd besloten ze in het bos neer te schieten”, aldus Sergei. Op de vraag waarom ze de mannen niet gevangennamen, zegt Sergei: “We zouden ze moeten voeden, en we hadden zelf niet genoeg voedsel.”

Russische commandant: “Hebben geen medicijnen dus gebruik tampons voor kogelwonden”

Iedereen afmaken

Sergei vertelt openhartig aan zijn vriendin: “Ze zegden ons dat er veel burgers rondlopen waar wij heen gaan. We kregen het bevel iedereen te doden die we tegenkomen. Omdat ze anders onze posities zouden kunnen verraden. Dat is blijkbaar wat we gaan doen. Elke burger die passeert doden en hem in het bos dumpen. Ik ben al een moordenaar geworden. Daarom wil ik niet nog meer mensen ombrengen, zeker niet diegenen die ik in de ogen moet kijken.”

De oorlog werkt op het moraal van de soldaten. Tegen zijn partner zegt Vadim: “Ik stop ermee, verdomme. Ik neem een burgerbaan. En mijn zoon gaat ook niet bij het leger, 100 procent zeker. Zeg hem maar dat hij dokter wordt.” Maar van het front kunnen ze niet weg. “Ze laten niemand ontslag nemen. Ze zeggen dat je dan voor vijf jaar de gevangenis ingaat”, aldus Sergei aan zijn vriendin.

Anderen willen blijven voor het geld. Zo zegt Aleksandr tegen zijn partner: “Ik ben dit contract kotsbeu, maar waar kan ik nog zoveel geld verdienen?” Ze verrijken zich ook door te plunderen. “Ga maar kijken voor een appartement in Orenburg”, zegt Aleksandr aan zijn partner, omdat hij met zijn collega genoeg geld daarvoor in een kluis van een huis vond. Aan een vriend bevestigt ook Nikita dit: “Alles was gestolen, alle alcohol was opgedronken, en alle cash was weg. Iedereen doet dat hier.”