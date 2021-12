Malta wordt eerste Europese land dat cannabis legaliseert

‘Staatswiet’: In Nederland zal vanaf 2022 cannabis verkocht worden die in opdracht van de overheid wordt geteeld

Hoewel Nederland bekend staat als ‘wietland’ bij uitstek, is cannabis er technisch gezien nog steeds illegaal. Wel zal er in de loop van 2022 legaal geteelde ‘staatswiet’ in verkoop gaan. Ook in België is het telen of bezitten van cannabis nog steeds een misdrijf.